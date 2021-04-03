Гороскоп от бурятских лам на 3 апреля: день подходит для свиданий и встреч с друзьями

Гороскоп от бурятских лам на 3 апреля: день благоприятен для свиданий и встреч с друзьями Фото: Сергей КУРОЧКИН

Чем заняться в выходной? Для тех, кто верит в астрологию, планы на день подскажет Зурхай - гороскоп от бурятских лам на 3 апреля. Это 21-й лунный день с элементом Гора, день Сатурна.

Итак, день благоприятен для отдыха и развлечений. Ламы рекомендуют устроить праздник: надеть новую одежду и украшения, встретиться с друзьями или устроить романтический ужин для второй половинки. Более того, эта суббота подходит для регистрации брака.

Согласно Зурхаю, день пройдет удачно для тех, кто родился в Год коровы, тигра и кролика. А вот появившимся на свет в Год мыши и свиньи стоит быть внимательнее.

Чем не стоит заниматься 3 апреля, согласно гороскопу от бурятских лам?

- Устраиваться или помогать устроиться на работу, нанимать сиделку, работников, приводить невестку, отдавать дочь в невесты, повышать физическую нагрузку, отправляться в дорогу и стричь волосы, - добавили составители прогноза.