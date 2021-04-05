Отключение отопления в Иркутске 6 апреля: где временно остынут батареи Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Горожан предупреждают о том, что запланировано отключение отопления в Иркутске 6 апреля.

- Теплоснабжение будет отключено на несколько часов для ремонта на тепловой сети, чтобы избежать аварии, - сообщили на странице "Оператор тепловых сетей Иркутска" в "Фэйсбуке". - Приносим извинения за доставленные неудобства.

Итак, отключение отопления в Иркутске 6 апреля коснется двух округов. В Правобережном округе тепла не будет целый день в некоторых домах на улицах Декабрьских Событий, Красноказачья, Российская, Марата и Киренская. Кроме того, батареи на полдня остынут в нескольких зданиях на семи улицах в Свердловском округе.

Полный список адресов, где запланировано отключение отопления в Иркутске 6 апреля, смотрите ниже.