Погода в Иркутске: 9 апреля в городе ветер до 11 м/с Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 9 апреля ожидается с переменной облачностью. Осадков синоптики Иркутского Гидрометцентра не обещают. Ветер в областном центре сегодня дует со скоростью 6-11 м/с.

- Воздух в Иркутске днем прогреется до +7…+9, - отмечают метеорологи.

По данным Яндекса, атмосферное давление в городе сегодня в норме, составляет 730 миллиметров ртутного столба. Что касается погоды по области, в регионе будет переменная облачность, местами пройдут осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер в Приангарье дует 2-7 м/с, временами порывистый до 14 м/с. Столбики уличных термометров по области покажут 9 апреля +5…+10, в низинах холоднее – 0…-5 градусов.

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