Жителя Иркутской области осудят за пожар в заказнике на площади в 80 га Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителя города Шелехова в Иркутской области будут судить за то, что по его вине в заказнике «Иркутный» разгорелся пожар на площади в 80 гектаров. По данным прокуратуры Иркутской области, мужчина сошел на берег во время сплава по реке Иркут в апреле 2020 года, хотя тогда действовал особый противопожарный режим.

- 52-летний мужчина оставил на берегу без присмотра окурок от сигареты и угли на кострище, - сообщают в ведомстве. – От них загорелась сухая трава, а погодные условия и особенности местности способствовали переходу огня в лесной массив.

Итогом такой небрежности стал лесной пожар на площади в 80 гектаров. Было возбуждено уголовное дело по статье «Повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем». Сейчас материалы дела переданы в суд.

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