Умер Константин Горбенко, директор ГТРК «Иркутск». Фото: Сайт ГТРК "Иркутск"

Умер Константин Горбенко, директор ГТРК «Иркутск». Об этом сегодня утром, 9 апреля, стало известно от его коллег.

- Этой ночью не стало Константина Юрьевича Горбенко. Нашего директора. Директора ГТРК «Иркутск». Ковид, - написали журналисты и добавили. - Скромный, надежный, умный. Он умел сохранять спокойствие в самых сложных ситуациях. Нам будет его не хватать.

Константин Юрьевич возглавил областную телерадиокомпанию в 2010 году. На пост руководителя поднимался с низов. Устроился туда на работу в 1985 году, занимал должности инженера, был начальником цеха радиовещания и звукозаписи. Постоянно совершенствовался, окончил Московский институт повышения квалификации, ИРНИТУ, в 2006 стал главным инженером, через два года заместителем директора, еще через два возглавил ГТРК «Иркутск».

Умер Константин Горбенко 8 апреля.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Константина Горбенко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08