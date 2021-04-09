Аварийное отключение электричества произошло в селе Хомутово 9 апреля
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Около восьми утра 9 апреля произошло аварийное отключение электричества в части зданий в селе Хомутово. Об этом сообщают Иркутские электрические сети.
- В некоторых домах подача электроэнергии была восстановлена менее, чем за полчаса, - отмечают специалисты. – Работы по восстановлению продолжается.
На месте работают бригада электромонтеров. Они планируют устранить неполадки в 11.30.
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