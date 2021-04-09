Мортал Комбат, Бавария-ПСЖ и День космонавтики искали иркутяне в Сети в минувшие сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сибиряки продолжают интересоваться новостями не только своего региона, но и планетарного масштаба, читая новости, узнавая подробности спортивных состязаний в Сети. Так, по данным Яндекса, в минувшие сутки жители Иркутской области чаща вбивали в строках поиска фильм «Мортал Комбат», матч «Бавария»- «ПСЖ» и День космонавтики.

О том, какие бойцы появились в «Мортал Комбат» образца 2021 года, узнали наши коллеги – подробности здесь, а о том, какие акции и события пройдут в Иркутске к 60-летию со дня первого полета человека в космос – здесь.

Также, как сообщает Яндекс, иркутяне интересовались бойцом смешанных единоборств Деметриусом Джонсоном и ситуацией с коронавирусом в Иркутской области.

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