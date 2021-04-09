Уровень воды в реке, подтопившей жилые дома в поселке Залари Иркутской области, за ночь снизился на 2 см Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Мониторинг гидрологической обстановки в подтопленном паводковыми водами поселке Залари продолжается. За ночь уровень воды в реке Заларинка снизился на 2 см. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. Утром 9 апреля он составляет 185 см, что все еще выше критического уровня, который равен 180 см.

- В зоне подтопления проживают 64 человека, в том числе 18 детей. Жители подтопленных домов в настоящее время размещаются у родственников, - отмечают спасатели.

Всего подтоплено 6 жилых домов и 24 приусадебных участка. Особенно сотрудники оперативных групп следят за тремя домами, жильцы которых отрезаны паводком от остальной части поселка. Там остались 5 человек. С ними постоянно поддерживают связь и при необходимости привезут нужные медикаменты или продукты питания.

- В поселке действует режим чрезвычайной ситуации, - отмечают в ведомстве. - На базе средней общеобразовательной школы находится в готовности пункт временного размещения вместимостью 150 человек.

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