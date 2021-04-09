160 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 9 апреля составило 63 226. За минувшие сутки в это число вошли 160 сибиряков, получивших положительные результаты тестов на COVID-19. Также за это же время в регионе с болезнью справились 177 человек. Всего выздоровели уже 61 299.

- В медучреждениях региона 9 апреля медики лечат 1378 пациентов с COVID-19, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

Увы, справляться с новой коронавирусной инфекцией получается не у всех заболевших. За минувшие сутки скончались от коронавируса еще 8 зараженных. Всего с начала пандемии в Приангарье COVID-19 унес жизни 2191 сибиряка, еще 266 с таким же диагнозом умерли от иных тяжелых болезней.

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