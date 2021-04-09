Две тонны оленьих рогов с поддельными документами везли через Иркутск во Владивосток. Фото: Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Две тонны рогов оленя с поддельными документами накануне обнаружили полицейские, остановившие большегруз на посту в Тайшетском районе. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

- В прицепе фуры сотрудники ДПС нашли ящики с рогами диких животных, - сообщают в Управлении. - Водитель транспортной компании предоставил ветеринарное свидетельство на перевозку двух тонн рогов оленя. Подлинность документов была проверена через Федеральную государственную информационную систему Россельхознадзора.

Проведенная проверка не подтвердила подлинность ветеринарных сопроводительных документов. А также наличие необходимых бумаг у отправителя и грузополучателя. Рога были изъяты и отправлены на ответственное хранение. Обстоятельства, связанные с перевозкой груза, выясняются. Напомним, это второй подобный случай на неделе. Накануне на посту ДПС в Слюдянке в одном из автомобилей нашли полтонны рогов изюбря и оленя без документов.

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