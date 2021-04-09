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Общество9 апреля 2021 8:56

Иркутянин попал на скамью подсудимых за неуплату алиментов на содержание дочери

Мужчину приговорили к 6 месяцам лишения свободы условно
Мария КНЯЗЕВА
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Иркутянин попал на скамью подсудимых за неуплату алиментов на содержание дочери

Иркутянин попал на скамью подсудимых за неуплату алиментов на содержание дочери

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

47-летний житель Иркутска признан виновным по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Его приговорили к 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевского суда Иркутска.

- Мужчину ранее уже судили за невыплату алиментов своей дочери, тогда его приговорили к 6 месяцам исправительных работ и удержания 5% от зарплаты в пользу государства, - рассказали в суде. – Но отец должных выводов не сделал и снова без уважительных причин не выполнял свои родительские обязательства – не перечислял ¼ от заработка на содержание ребенка.

Так родитель снова оказался на скамье подсудимых. Судья назначил его наказание – полгода лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев.

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