СК: экс-глава Листвянки незаконно выдавал разрешения на строительство жилых домов

СК: глава Листвянки незаконно выдавал разрешения на строительство жилых домов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Завершено расследование уголовного дела, по которому проходил бывший глава Листвянки. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службах УФСБ России и СУ СК России по Иркутской области.

- В 2017 году глава Листвянки незаконно выдавал разрешения на строительство индивидуальных жилых домов в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, - отметили следователи. – Получив разрешения, собственники начинали строительство на земельных участках. Глава администрации обвиняется в совершении трех эпизодов по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления».

Следователи уже собрали доказательства вины экс-главы Листвянки. Уголовное дело направлено в суд.

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