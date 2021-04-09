Отключение отопления в Иркутске 12 апреля: без тепла временно останутся восемь улиц

Отключение отопления в Иркутске 12 апреля: без тепла останется восемь улиц Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из-за ремонтов на теплосетях специалисты запланировали отключение отопления в Иркутске 12 апреля. Об этом сообщили в официальной группе "Оператор тепловых сетей Иркутска" в "Фэйсбуке".

- В некоторых домах будет отключено теплоснабжение на несколько часов для ремонтных работ, чтобы избежать аварийной ситуации, - добавили специалисты. - Приносим извинения за доставленные неудобства.

Отключение отопления в Иркутске 12 апреля коснется восьми улиц: Мамина-Сибиряка, Алмазной, Вампилова, Бажова, Мельничной, Декабрьских Событий, Франк-Каменецкого и Баррикад.

Отключение отопления в Иркутске 12 апреля - на весь день. Батареи станут прохладными с 9 до 18 часов на всех перечисленных улицах, кроме Баррикад - там тепло вернется в квартиры днем.

Фото: официальная группа "Оператор тепловых сетей Иркутска" в "Фэйсбуке".

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