Пропавшая 11-летняя девочка из Иркутской области ночевала у подруги Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Серьезно потрепала нервы своим родителям 11-летняя девочка из Иркутской области, которая ушла ночевать к подруге и не предупредила своих родных. Родителям подруги она сказала, что ее мать улетела за границу. Поэтому, те даже не подозревали, что девочку объявят в розыск. Об этом сообщает МВД по Иркутской области.

- Родители подруги поверили девочке на слово и без лишних вопросов приютили ее, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Между тем взволнованные родные пропавшего ребенка обратились за помощью в полицию. Сыщики искали девочку почти целые сутки.

Полицейские призывают жителей региона, в случае, если у них дома остаются ночевать друзья или одноклассники их детей, обязательно сообщать об этом их родителям. Только за март сыщикам пришлось искать 75 детей, которые находились у знакомых .