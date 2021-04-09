У жителя Шелехова украли майнинговое оборудование на 600 тысяч рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Шелеховском районе ограбили владельца майнинговой фермы, которую он оборудовал в бане. Ночью, грабители выставили оконную раму и похитили все оборудование для производства криптовалюты, стоимость которого составляла более 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Выйти на след преступников удалось за одни сутки, - сообщили в ведомстве. – Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 30 до 40 лет. Во время обыска у них нашли похищенное оборудование.

Теперь в отношении всей троицы возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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