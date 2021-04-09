Прокуратура выявила неисправные трамваи в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Неисправные трамваи ездят по улицам Иркутска. Такие выводы по итогам проверки сделала областная прокуратура. Выявлены трамваи, которые эксплуатировались, несмотря на превышение нормативных сроков эксплуатации. Кроме этого у этих трамваев нашли технические неисправностями тормозных систем и электропроводки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Внесены представления об устранении выявленных нарушений, - отметили в ведомстве.

Добавим, что проверку прокуратура начала после крупного ДТП, которое произошло 5 марта 2021 года в Иркутске. Тогда в районе железнодорожного вокзала вагон протаранил девять автомобилей.

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