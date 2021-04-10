Гастролеры-щипачи до задержания в Иркутске украли больше 10 мобильников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если раньше карманники в основном интересовались кошельками, то в цифровую эпоху все изменилось. В портмоне сейчас немного денег. А вот мобильник, на котором у большинства стоит мобильный банк, другое дело. Именно за ними и охотились приехавшие из Бурятии "на гастроли" в Иркутск щипачи. Похитили больше 10 штук. Об это сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

- По предварительным данным, злоумышленники приехали в Иркутск из республики Бурятия, чтобы промышлять кражами, которые совершали в кафе, магазинах, рынках и других общественных местах, - уточняют в пресс-службе ведомства. - Присмотревшись к своей жертве и определив предмет хищения, один из них подходил ближе и в момент «случайного» столкновения вытаскивал сотовый из кармана или сумки потерпевшей. Украденное имущество продавали или сдавали в скупку.

После очередного похищения кошелька их и задержали. Вдобавок все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Оперативникам удалось доказать, что на счету карманников еще десяток краж. Они под стражей. В этом году таких воров поймали уже 20.

Где стоит опасаться? В людных местах в «час пик». Любимое место – общественный транспорт. Сразу после кражи, из телефона извлекается сим-карта, с помощью которой, посредством смс сообщений мобильного банка, переводятся деньги с банковских карт. Сам аппарат сдается в ближайшем ломбарде. Особенно внимательными надо быть при посадке и выходе из маршруток. Там и создают "толчею".