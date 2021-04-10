В День космонавтики в Иркутске пройдут викторина и лекции. Фото: с выставки в Краеведческом музее.

Со дня первого полета человека в космос прошло 60 лет. Эпоха! 12 апреля 1961 года изменило жизнь человечества. 12 апреля в 12.00 у памятника Юрию Гагарину в Иркутске состоится митинг, посвященный Дню космонавтики. В нем примут участие актив городского совета ветеранов и ветераны 30 воздушной армии. К мемориалу будут возложены цветы. В 17.00 в 130 квартале в районе музейно-планетарного комплекса «Ноосфера» пройдет «Космическая викторина». Также запланированы выставки и флешмоб. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- Победители конкурсов викторины получат пригласительные билеты в Иркутский планетарий и памятную сувенирную продукцию, - отмечают в пресс-службе. - В этот же день в 20.00 в амфитеатре острова Юность запланировано проведение мини-лекций на космическую тематику, тротуарная астрономия, а также флешмоб, во время которого участники с фонариками выстроятся в форме космической ракеты.

Кроме того, 23 апреля в 15.00 в филиале музея истории города Иркутска «Дом ремесел и фольклора» ожидается открытие выставки детского творчества, а одним из событий масштабной Библионочи 24 апреля будут тематические экскурсии. О том, какие еще события пройдут в Иркутске к этой дате и куда сходить, писала "КП"-Иркутск.