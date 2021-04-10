Нападающий сборной Швеции Кристофер Фагерстрем подписал контракт с ХК «Байкал-Энергия». Фото: официальный сайт ХК "Байкал-Энергия"

Громкий трансфер удалось провести руководству иркутской «Байкал-Энергии». Контракт с бело-синими подписал 28-летний нападающий сборной Швеции Кристофер Фагерстрем. Об этом сообщили в пресс-службе «Байкал-Энергии».

- В прошлом сезоне Кристофер защищал цвета шведского «Хаммарбю», - сообщили в иркутском клубе. - В 25 матчах он забил 29 мячей и сделал 11 голевых передач, став лучшим бомбардиром команды в сезоне.

Кстати, Кристофер уже играл в России. В сезоне 2016-2017 он выступал ха хабаровский «СКА-Нефтяник», в составе которого стал чемпионом России, а также выиграл Кубок России и Суперкубок России. Также в коллекции наград шведа титул чемпиона мира в возрвасте до 19 лет. На взрослом уровне Кристофер дважды становился серебряным призером чемпионатов мира 2018 и 2019.

Напомним, в прошлом сезоне в составе «Байкал-Энергии» выступал другой швед Мартин Ландстрем. В это межсезонье он решил не продлевать контракт с бело-синими и вернулся в Швецию.