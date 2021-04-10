Режим ЧС из-за паводка в поселке Залари снят. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В поселке Залари отменен режим ЧС. Уровень воды в реке Заларинке ниже критических отметок. Подтопленных жилых домов и участков нет.Об этом сообщают в ГУ МЧС по Иркутской области.

- Уровень воды в реке составляет 150 см при критической отметке 180 см, - уточняют в пресс-службе ведомства. - . В связи со стабилизацией гидрологической обстановки режим чрезвычайной ситуации отменен.

Сейчас в Приангарье остается залитыми водой 11 участков: семь в двух поселках - Хомутово и Большое Голоустное, и четыре - в городе Нижнеудинске. Подтопленных жилых домов нет.

Спасатели откачивают воду с подворий. В то же время паводок 2021 в Иркутской области, как и во всей Сибири только начинается. По прогнозу Гидрометслужбы, в ближайшее время сложная обстановка может сложиться на реке Бирюса и других реках запада и севера области.