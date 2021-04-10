72-летний пенсионер из Тулуна дал отпор телефонным мошенникам и сообщил о них в полицию. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Несколько недель аферисты пытались дозвониться 72- летнему жителю Тулуна и убедить его совершить нужные им действия с банковской картой. Каким образом они догадались, что этот абонент - пенсионер, а, значит, человек наверняка бережливый с отложенными на всякий случай средствами, неизвестно. Тем не менее, закончилось все визитом в полицию. Об этом рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области.

- Неизвестные поясняли, что со счетами банковских карт пенсионера происходит странная активность, - уточняет пресс-служба ведомства. - По их словам, якобы для прекращения операций необходимо совершить ряд действий. Но мужчина не поверил лже-банкирам.

«Вам может еще и пин-код карты назвать?! Не на того попали!», - ответил аферистам тулунчанин. Сам пенсионер передал все данные по звонившим, включая их телефоны, в полицию и сотрудникам своего банка.