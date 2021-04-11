Погода в Иркутске: 11 апреля в городе ветрено Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Иркутске 11 апреля, по данным синоптиков, с переменной облачностью. Осадков в виде дождя или снега не будет. Но веет ветер… Скорость воздушных потоков сегодня составляет 4-9 м/с, временами налетают порывы до 15 м/с. Об этом сообщают специалисты Иркутского Гидрометцентра.

- В областном центре воздух днем прогреется до +3…+5, - отмечают метеорологи.

По данным Яндекса, атмосферное давление 11 апреля высокое, составляет 734 миллиметра ртутного столба. Влажность в городе пониженная – от 32 до 47%.

Что касается погоды в регионе, то в Иркутской области временами могут идти снег и мокрый снег. Ветер также с порывами до 12 м/с, в южных и центральных, а также Качугском районе до 15-18 м/с. Днем в Приангарье столбики уличных термометров покажут +1…+6, если небо затянут облака, то -4…-9.

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