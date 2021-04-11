160 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 11 апреля составляет 63 543. За минувшие сутки в это число попали 160 человек, получивших накануне положительные результаты на COVID-19.

- В ковидных госпиталях региона сейчас лечат 1406 пациентов, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

За сутки выздоровели еще 170 человек. Всего с начала пандемии в регионе болезнь победили уже 61 662 сибиряка. Увы, летальные исходы не заканчиваются. Сегодня стало известно о смерти еще 8 зараженных от COVID-19. С начала распространения инфекции в регионе коронавирус унес жизни уже 2207 человек и еще 267 с таким же диагнозом умерли от иных болезней.

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