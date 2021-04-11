Сотрудники МЧС очистили село Хомутово от мусора и обломков после затопления Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сотрудники МЧС провели субботник в селе Хомутово после затопления. Паводковые воды освободили большую часть населенного пункта, но оставили после себя много мусора. Спасатели провели очистку улиц, 3 километра канав, прокопанных для отвода воды, улицы, обочины дороги, в также ручей. Часть работ проводилась по пояс в воде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В течение двух недель наши сотрудники работали в Хомутово во время подтопления, и все мы видели, в каком состоянии находится село после спада воды: различный мусор и доски, которые принёс поток, остались на поверхности, - рассказал начальник Иркутского пожарно-спасательного гарнизона подполковник внутренней службы Артём Овчинников. - Возможно, увидев, что спасатели не гнушаются грязи и чистят водосточные канавы, жители села и сами будут заботиться о чистоте своих улиц и водоотводных каналов.

Напомним, талая вода пришла в село Хомутово в конце марта, подтопило более 80 участков. Сейчас ситуация там стабилизировалась, как и в поселке Залари, где накануне из-за активного таяния снега вышла из берегов местная река. 10 апреля уровень ЧС в поселке снят.

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