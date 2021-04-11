Отключение электричества в Иркутске 12 апреля 2021: адреса, когда дадут свет Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отключение электричества в Иркутске 12 апреля 2021 запланировано в Свердловском, Ленинском, Октябрьском и Правобережном округах. В части зданий в этих районах подача электроэнергии прекратится на срок от 40 минут до десяти часов. Об этом сообщает Иркутская Электросетевая компания.

- Компания просит жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях, - отмечают специалисты. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.

Так, под отключение электричества в Иркутске 12 апреля 2021 попадают дома на улицах Профсоюзная, Сурнова, Давыдова, Челябинская, Марии Цукановой, Скушникова, Фабричная, Баррикад, Напольная, Воровского, Генерала Доватора, Полярная, Мира, Загоскина, Красных Мадьяр, Советская, Звездинская, Шмидта и другие (см. таблицу).

Отключение электричества в Иркутске 12 апреля 2021: Правобережный район

Отключение электричества в Иркутске 12 апреля 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 12 апреля 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 12 апреля 2021: Октябрьский район

Отключение электричества в Иркутске 12 апреля 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 12 апреля 2021: Ленинский район

Отключение электричества в Иркутске 12 апреля 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 12 апреля 2021: Свердловский район

Отключение электричества в Иркутске 12 апреля 2021: адреса. Фото: ИЭСК

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