Синоптики рассказали, когда в Иркутск вернется тепло Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О том, что теплые апрельские будни сменили прохладные и ветряные выходные, сетовали многие иркутяне. Привыкли уже к ласковому весеннему солнцу. И, конечно, многих горожан волнует вопрос, когда же тепло вернется в Иркутск. Прогнозом погоды на предстоящую неделю поделились сотрудники Гидрометцентра России. Оказывается, ждать осталось недолго.

По сообщениям метеорологов, потепление можно ждать уже завтра. Если в воскресенье в городе воздух смог прогреться всего на 5 градусов выше ноля да при том еще и ветер был с порывами до 15 м/с, то завтра, 12 апреля, ожидается уже +8 и потоки воздуха достигнут скорости всего 2 м/с. Но самым теплым днем на неделе с 12 по 18 апреля станет вторник – 13 апреля. Во второй будний день столбики уличных термометров покажут до +13.

В среду и четверг снова будет +8. Но вот незадача, по прогнозу синоптиков, все эти четыре дня ожидаются осадки. Чаще всего в виде дождя, но и снежок может чуть-чуть пробросить. В пятницу без сюрпризов, +7. Облачность все эти дни – переменчивая.

К выходным в Иркутске потеплеет. В субботу, 17 апреля, в областном центре до +12. Стоит отметить, что портал Гисметео дает следующие показатели: в субботу до +17, а в воскресенье и вовсе до +21.

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