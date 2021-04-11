Число умерших от коронавируса в Иркутской области превысило 2,2 тысячи Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

К сожалению, летальные исходы от COVID-19 продолжают регистрировать в Иркутской области каждый день. Так, за минувшие сутки скончались еще 8 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу Приангарья.

- По данным на 11 апреля в регионе коронавирус стал причиной смерти 2207 зараженных, - сообщили специалисты. – Еще 267 с COVID-19 были больны также другими заболеваниями, которые привели к смерти.

На сегодняшний день общее число случаев заражения COVID-19 в регионе составляет 63 543 (+160 за сутки), выздоровели из них 61 662 ( +170 за сутки). В больницах медики продолжают лечить 1406 пациентов.

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