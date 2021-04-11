Хирург Юрий Козлов из Иркутска стал обладателем премии «Человек-Поступок». Фото: drkb_03 в "Инстаграме".

Обладателем всероссийской премии «Человек – поступок» в марте стал хирург из Иркутска Юрий Козлов. Ее присудили за недавнюю сложнейшую операцию, которую Юрий Андреевич провел в Улан-Удэ. Об этом сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Инстаграм.

В операции нуждался малыш, который родился 16 марта в соседней республике с тяжелой аномалией развития – атрезией пищевода. Говоря проще, у новорожденного не было участка пищевода, он заканчивался слепо, не соединяясь с желудком. Если это не исправить – гибель ребенка неминуема.

Юрий Козлов откликнулся на призыв медиков из Бурятии, выехал на машине, операция началась, как только он приехал в больницу.

- Выполнена эндохирургическая операция, которая проводится без больших разрезов, через маленькие проколы, путем погружения в плевральную полость, грудную клетку микроскопической камеры и микроскопических элементов, - рассказали тогда в больнице. - Затем хирург с виртуозным мастерством выполнил анастамоз - соединение сегментов пищевода между собой.

В Бурятии это была первая операция такого уровня и завершилась она успешно. Кстати, как стало известно накануне, малыш уже выписан из роддома домой. Послеоперационный период прошел без осложнений, вскоре после операции мальчик смог кушать, ЖКТ у него в норме.

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