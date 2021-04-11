Иркутск, Усть-Илимск и Братск стали лидерами по суточному приросту заболевших COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжается борьба с коронавирусом. По данным на 11 апреля в регионе подтвердилось 63 543 случаев заражения COVID-19. За сутки прибавилось 160 зараженных. Большинство из них проживает в Иркутске – 58, Иркутской районе – 19, Усть-Илимске – 14, Братске – 11. Далее по районам и городам количество случаев уже меньше 10. Об этом известно благодаря опубликованной Оперативным штабом карте распространения коронавируса.

Стоит отметить, что Иркутск – постоянно в лидерах по числу заражений. С начала пандемии коронавирус в столице Приангарья подтверждался уже 22 443. По данным с начала распространения COVID-19 в регионе после Иркутска на втором месте идет Ангарск и 6118 заразившихся, также в тройку входит Иркутский район и 4255 случая заражения.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области

Карта распространения коронавируса в Иркутской области. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

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