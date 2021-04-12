Погода в Иркутске: 12 апреля в городе без осадков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 12 апреля ожидается с переменной облачностью. Об осадках синоптики в областном центре не предупреждают. Ветер в течение дня будет дуть с северо-запада. Об этом сообщает Иркутский Гидрометцентр.

- Скорость воздушных потоков в столице Приангарья составит 7-12 м/с, - отмечают метеорологи. – Воздух днем прогреется до +7…+9.

По данным Яндекса, атмосферное давление в городе 12 апреля высокое – 732 миллиметра ртутного столба. Что касается погоды в регионе в целом, то в Иркутской области возможны осадки в виде мокрого снега и даже снега. Скорость ветра 2-7 м/с, временами порывы до 14 м/с. Столбики уличных термометров в понедельник в Приангарье покажут +5…+10, в низинах до -5.

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