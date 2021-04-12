Подтопленными в Иркутской области остаются 9 участков Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Талые воды освобождают затопленные участки. Так, накануне количество покрытых водой владений сократилось до четырех в селе Хомутово. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В регионе подтоплено 9 участков, 4 из них в Хомутов, еще столько же в городе Нижнеудинске и один в поселке Большое Голоустное, - отмечают спасатели. – Всего на данных землях расположено 7 домов. В них живут 14 человек.

Подтопленных жилых домов в регионе сейчас нет. Напомним, накануне из-за активного таяния снега в поселке Залари из берегов вышла местная река Заларинка. Там подтопило и несколько зданий. В населенном пункте даже объявляли режим ЧС и готовили пункт временного размещения, но он не пригодился – уровень воды в реке в скором времени вернулся до нормального уровня.

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