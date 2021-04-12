Уже 42 жителя Иркутской области пострадали от укусов клещей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как только снег сходит, появляются сухие участки земли, просыпаются клещи. Обычно это происходит в конце марта и этот год не стал исключением. От укусов кровососущих пострадали уже 42 жителя Приангарья. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За медицинской помощью по поводу укусов клещей с начала сезона обратилось 42 человека, в том числе 11 детей, - отмечают специалисты. - Исследовано 32 клеща, 1 заражен анаплазмами.

Клещи способны заразить человека энцефалитом, боррелиозом и другими заболеваниями, которые могут привести к инвалидности. Как отмечают в Роспотребнадзоре, лучшей профилактикой от таких болезней является вакцинация. Ставить прививки можно в течение всего года.

- Но закончить вакцинацию следует за 2 недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции, - подчеркивают профессионалы.

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