Восемь человек с коронавирусом скончались в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 12 апреля достигло 63 706. За сутки в это число попали 163 человека, получивших положительные результаты тестов на COVID-19.

- В ковидных госпиталях на сегодняшний день медики лечат 1440 пациентов с COVID-19, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

Также, известно, что за сутки выздоровели 26 наших земляков. Всего болезнь удалось победить 61 688 жителям и гостям региона. Увы, летальные исходы продолжаются. Только за минувшие сутки скончались еще 8 зараженных: причиной смерти 7 из них стал именно коронавирус. Всего с начала пандемии Иркутская область потеряла уже 2482 человека: из них от COVID-19 умерли 2214, еще 268 с таким же диагнозом погибли из-за других тяжелых болезней.

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