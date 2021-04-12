В Тулуне справят новоселье более 550 семей

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Тулуне 556 семей готовятся справить новоселье. Это люди, чьи дома были подтоплены грунтовыми водами во время паводка 2019 года.

Значительная часть семей переедет в новые многоэтажки микрорайона Угольщиков. Также предоставлены индивидуальные дома в микрорайоне Березовая Роща.

Напомним, что территория, где наблюдался высокий уровень грунтовых вод, не вошла в зону ЧС, и, по закону, новое жилье пострадавшим не полагалось. В 2020 году этот вопрос обсуждали Президент России Владимир Путин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Было направлено обращение в Правительство РФ. В итоге из федерального бюджета региону выделили 1,3 млрд рублей. Прием документов от пострадавших продлится до 1 июля 2021 года. К сегодняшнему дню их предоставили более 1200 семей, из них 1044 получили положительные решения, а 556 уже переезжают в новые дома.

Строительство жилья для граждан, чьи дома пострадали от высокого уровня грунтовых вод, планируется продолжить. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев направил в Правительство РФ обращение о необходимости продолжения финансирования.

Как сообщил министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Павел Писарев, возведение домов начнется, как только поступят средства. В настоящее время идут проектные работы.