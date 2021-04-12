Из-за нереста в Иркутской области запретят лов рыбы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во время нереста, сезон которого начинается на водоемах Сибири с 20 апреля, лов рыбы запрещается. Есть конкретный перечень рек и озер, оговорены сроки. Кроме того, нельзя использовать и маломерные суда. Об этом сообщает Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

-Задержанные за незаконной ловлей в запрещенное время и в запрещенном месте, несут ответственность, - предупреждает пресс-служба ведомства.

При этом она достаточно серьезная – катер или лодку, как и весь улов, конфискуют, а самого нарушителя ждет штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до двух, пяти лет.

Конкретно о том, когда действует запрет. Нельзя ловить рыбу в принципе: с 1 по 30 июля - в бассейнах рек Кичера и Верхняя Ангара, озере Иркана и заливе Ангарский Сор озера Байкал, с 20 августа по 15 ноября – на севере Байкала, с 10 сентября по 15 ноября – в реке Верхняя Ангара, с 20 сентября по 15 ноября – в Кичере, с 10 августа по 10 ноября – в районе устья Чивыркуйского залива. В самом заливе и в реках, впадающих в него - с распаления льда по 20 июня. В заливах Посольский и Истокский сор - с 25 апреля по 30 июня, в реке Селенга - с 25 апреля по 30 июня, в районе залива Провал - с 25 апреля по 31 октября, с 25 апреля по 30 июня - в проливах Малого море и Ольхонских ворота озера Байкал. Полностью читайте здесь