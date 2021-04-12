Ветер и мокрый снег обещают 13 апреля в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Об очередном ухудшении погоды в Иркутской области предупреждают синоптики и спасатели. По прогнозу Гидрометцентра, во вторник, 13 апреля в Приангарье местами усилится северо-западный ветер. Порывы достигнут 15-17 м/с. Также пройдет мокрый снег и дождь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья возможен сход лавин, - отметили в ведомстве. – Советуем туристам отказаться от выхода на маршруты в горах.

В случае плохих погодных условий, спасатели также советуют по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

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