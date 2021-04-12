Четыре автомобиля провалились под лед на Иркутском и Братском водохранилищах в выходные Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В выходные дни в Иркутской области под лед провалились четыре автомобиля. К счастью, обошлось без жертв.

- 10 апреля в пяти метрах от берега в заливе Курминский Иркутского водохранилища под лед частично провалился автомобиль «Мазда», - рассказали в ГУ МЧС по региону. - В течение часа его при помощи специального оборудования отбуксировали на берег. Буквально через 40 минут водитель внедорожника «Тойота-Сурф» в том же месте выехал на лед, и в трех метрах от берега автомобиль ушел под лед. Глубина в месте происшествия - два метра.

Еще две машины в выходные тонули на Братском водохранилище. Обе успели отбуксировать. На водителей составили административные протоколы.

Всего с начала 2021 года под лед провалились 17 автомобилей в Иркутской области, из них шесть - весной. Спасатели предупреждают, что выезжать сейчас на реки и водохранилища, где лед уже стал рыхлым, смертельно опасно. Однако в регионе все еще действуют девять ледовых переправ.