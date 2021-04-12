Водитель Тойоты Хайлюкс при движении задним ходом насмерть сбил женщину и скрылся

Водитель Тойоты Хайлюкс двигаясь задним ходом насмерть сбил женщину и скрылся Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельное ДТП произошло в ночь на 12 апреля в Осинском районе. На дороге между деревнями Тагай и Май, водитель внедорожника Тойота Хайлюкс, который ехал в сторону села Улей, заметил женщину, идущую навстречу по краю дороги. Проехав мимо, он решил вернуться и задним ходом и сбил ее. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- От полученных травм 42-летняя местная жительница скончалась до приезда врачей, - отметили в ведомстве. – Что касается виновника аварии, то он скрылся.

Найти водителя внедорожника удалось через несколько часов. Им оказался 36-летний местный житель. Он уже признался в совершении ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские дают неутешительную статистику. С начала этого года удалось поймать более 700 автомобилистов, которые скрылись с места аварий. Из них 32 - совершили ДТП, в которых пострадали люди.