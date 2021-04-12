17 жителей Иркутской области умерли от отравления алкоголем в 2021 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области с начала 2021 года от отравления алкоголем умерли 17 человек. По сравнению с прошлым годом, число смертей от спиртного снизилось. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

- Всего с начала года зарегистрировано 106 отравлений (в 2020 году – 209), в том числе с летальным исходом 17 (в 2020 – 28), - привели статистику в Управлении Роспотребнадзора по Приангарью.

Тем временем, за продажу алкоголя с нарушениями, например, с неправильно оформленными ценниками, в этом году специалисты оштрафовали 14 точек на 42 тысячи рублей.

Ну а жителям региона напоминают, что алкоголь нельзя покупать в несанкционированных ларьках и забегаловках.

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