Названы улицы Иркутска, на которых чаще всего сбивают пешеходов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутские полицейские назвали улицы, на которых пешеходы чаще всего попадают под колеса автомобилей. Итак, по статистике ГИБДД, чаще всего людей сбивают на улицах Лермонтова, Розы Люксембург, Сергеева и Советской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- С начала 2021 года в Приангарье произошло 118 аварий с участием пешеходов, - сообщили в ведомстве. - 17 человек погибли, еще 172 получили различные травмы, в том числе 33 ребенка.

В связи с большой аварийностью, иркутские полицейские с 13 по 15 апреля проведут очередной рейд, чтобы проверить, как водители пропускают пешеходов на переходах.

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