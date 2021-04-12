Первенство России по вольной борьбе среди юниоров состоялось в Иркутске

Кузьма Алдаров принял участие в открытии Первенства России по вольной борьбе среди юниоров.

В Иркутске торжественно открылось первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Соревнования посвящены памяти двукратного победителя первенства Европы, мастера спорта международного класса Юрия Власко. В открытии принял участие вице-спикер Законодательного Собрания региона, руководитель федерации спортивной борьбы Иркутской области Кузьма Алдаров.

- Вольная борьба приобрела большую популярность среди детей и молодежи. Сегодня в области формируется целая сеть секций по этому виду спорта, - сказал Кузьма Алдаров.

Турнир собрал сильнейших борцов страны. Это победители Европы и мира, всего около 400 спортсменов. Состязались они в спорткомплексе «Байкал Арена». На борцовский ковер вышли спортсмены 2001 - 2003 годов рождения в десяти весовых категориях.

Кстати, почетным гостем соревнований стал старший тренер сборной России по вольной борьбе, чемпион мира Абдусалам Гадисов.

- Мы с оптимизмом ждали проведения этого турнира и наши надежды сбылись, - продолжил Кузьма Алдаров. - Борцы из Осинского и Боханского районов Федор Балтуев и Константин Топшиноев завоевали золото и бронзу. Федор Балтуев стал победителем в весовой категории 61 кг, Константин Топшиноев бронзовый призер в весовой категории 70 кг.

Первенство России по вольной борьбе в Иркутске стало отборочным для участия в первенствах Европы и мира. Первенство Европы пройдет с 27 июня по 5 июля а Германии.