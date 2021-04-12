Ящик с пожертвованиями приюту для животных украли в магазине в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

То, как мужчина под видом покупателя зашел в магазин по улице Байкальская и украл ящик для пожертвований, попало на камеры видеонаблюдения. Оказалось, что пожертвования принадлежали приюту для животных. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Призываем мужчину, узнавшего себя на записи видеонаблюдения, явится в отдел полиции № 9 МУ МВД России «Иркутское», - сообщили в ведомстве.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении грабителя, также просят обращаться в ближайший отдел полиции.

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