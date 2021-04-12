14-летний школьник погиб от удара током на станции Иркутск-Сортировочный
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Трагедия произошла на станции Иркутск-Сортировочный днем, 10 апреля. 14-летний подросток залез на стоявшую на одном из путей железнодорожную цистерну и оказался прямо рядом с контактной сетью. Задев высоковольтные провода, школьник получил мощнейший удар током. От термического ожога, подросток скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского СУ на транспорте.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщили в ведомстве. - Причиной трагедии стало то, что подросток проигнорировал правила личной безопасности.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства гибели мальчика.
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