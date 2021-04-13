Погода в Иркутске: 13 апреля синоптики предупреждают о дожде Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 13 апреля будет с переменной облачностью. В областном центре сегодня, вероятно, пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Ветер в Иркутске дует с запада и северо-запада, скорость воздушных потоков 6-11 м/с, - отмечают метеорологи.

Воздух в столице Приангарья днем прогреется до +11..+13 градусов. По данным Яндекса, влажность в городе 13 апреля повышенная – 74%, а вот атмосферное давление в норме – 726 миллиметров ртутного столба.

Что касается погоды в регионе, в Иркутской области также ожидаются осадки, ветер будет сильнее, возможны порывы до 15-18 м\с. Днем столбики уличных термометров покажут +5…+10. Если небо затянут облака выше +2 ждать не надо. В центральных и южных районах Приангарья до +15.

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