Виновник ДТП в Иркутске выплатил ущерб компании, где был застрахован поврежденный Land Cruiser Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Страховой компании ремонт поврежденного в столкновении с ЗИЛом джипа Land Cruiser обошелся в 258 тысяч рублей. Организация обратилась в суд, чтобы виновник ДТП вернул ей потраченные средства. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

- Суд встал на сторону страховой компании и к нам поступил исполнительный лист взыскать убытки с водителя, - отмечают специалисты. - Однако мер к исполнению решения суда гражданин не принял.

Тогда приставы решили в ходе рейда с помощью комплекса «Дорожный пристав» найти неплательщика. Выявить машину удалось в потоке транспорта.

- При составлении акта описи и ареста бензовоза с целью дальнейшей его реализации в счет погашения долга, мужчина оплатил имеющуюся задолженность в полном объеме, - пояснила ситуацию судебный пристав-исполнитель Ирина Толмачева.

Деньги были перечислены страховой компании, исполнительное производство завершено.

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