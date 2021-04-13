Виновник ДТП в Иркутске выплатил ущерб компании, где был застрахован поврежденный Land Cruiser
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Страховой компании ремонт поврежденного в столкновении с ЗИЛом джипа Land Cruiser обошелся в 258 тысяч рублей. Организация обратилась в суд, чтобы виновник ДТП вернул ей потраченные средства. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.
- Суд встал на сторону страховой компании и к нам поступил исполнительный лист взыскать убытки с водителя, - отмечают специалисты. - Однако мер к исполнению решения суда гражданин не принял.
Тогда приставы решили в ходе рейда с помощью комплекса «Дорожный пристав» найти неплательщика. Выявить машину удалось в потоке транспорта.
- При составлении акта описи и ареста бензовоза с целью дальнейшей его реализации в счет погашения долга, мужчина оплатил имеющуюся задолженность в полном объеме, - пояснила ситуацию судебный пристав-исполнитель Ирина Толмачева.
Деньги были перечислены страховой компании, исполнительное производство завершено.
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