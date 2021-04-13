2222 человека умерли от коронавируса в Иркутской области с начала пандемии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжается борьба с коронавирусом. К несчастью, летальные исходы продолжают регистрировать каждый день. Так, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 8 человек. Об этом 13 апреля сообщил Оперативный штаб по коронавирусу Иркутской области.

Всего с начала пандемии новая коронавирусная инфекция стала причиной смерти уже 2222 гостей и жителей региона. Еще 268 человек с таким же диагнозом были больны также и другими тяжелыми заболеваниями, которые привели к кончине.

- С начала распространения COVID-19 в Приангарье им заразились 63 867 человек, за последние сутки диагноз подтвердился у 161 сдавшего тесты, - отмечают специалисты.

Выздоровели из общего числа зараженных уже 61 874. За сутки в это число добавились 186 вылеченных жителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08