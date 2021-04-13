Деревни Горяшина, Тайтра, Ширяева в Иркутском районе остались без электричества из-за аварии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бригада Восточных электрических сетей сейчас занимается устранением неполадок. Утром 13 апреля в деревнях Горяшина, Тайтра, Ширяева из-за аварии прекратилась подача электричества. Об этом сообщают Иркутская электросетевая компания.

- Электроэнергии в этих населенных пунктах нет с 07.31 утра, - отмечают специалисты.

Ремонтники говорят, что вероятно они управятся к полудню. Так, ориентировочное время восстановления электроснабжения в трех деревнях – 12.00.

Читайте также:

Юридическая фирма взяла у многодетной матери деньги за услуги, а потом объявила себя банкротом. Женщине пришлось оформить кредит, который теперь не знает, как выплачивать (подробности)

"На МКС спим стоя, едим консервы, а вместо душа - влажное полотенце": о быте космонавтов рассказал Анатолий Иванишин. Знаменитый иркутянин рассказал "Комсомолке" о том, как проходят будни на МКС (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08