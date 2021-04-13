Водитель лесовоза погиб в ДТП на трассе Вилюй в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усть-Кутском районе Иркутской области полицейские выясняют причина смертельного ДТП. Накануне на 620 километре трассы Вилюй между городом Усть-Кут и поселком Верхнемарково на бок упал лесовоз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Вероятно, водитель не справился с управлением грузовиком, допустил опрокидывание лесовоза, - отмечают в региональном МВД.

Мерседес упал на дорожное ограждение. От полученных в аварии травм 46-летний водитель умер на месте до приезда скорой помощи. Его пассажир – 23-летний парень выжил, ему потребовалась помощь медиков.

- Движение на трассе не перекрывалось, - говорят полицейские.

Сейчас проводится проверка данного происшествия, выясняются все обстоятельства ДТП.

Читайте также:

Виновник ДТП в Иркутске выплатил ущерб компании, где был застрахован поврежденный Land Cruiser. Ремонт сломанного авто обошелся в 258 тысяч рублей (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08