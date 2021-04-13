Водитель лесовоза погиб в ДТП на трассе Вилюй в Иркутской области
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
В Усть-Кутском районе Иркутской области полицейские выясняют причина смертельного ДТП. Накануне на 620 километре трассы Вилюй между городом Усть-Кут и поселком Верхнемарково на бок упал лесовоз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
- Вероятно, водитель не справился с управлением грузовиком, допустил опрокидывание лесовоза, - отмечают в региональном МВД.
Мерседес упал на дорожное ограждение. От полученных в аварии травм 46-летний водитель умер на месте до приезда скорой помощи. Его пассажир – 23-летний парень выжил, ему потребовалась помощь медиков.
- Движение на трассе не перекрывалось, - говорят полицейские.
Сейчас проводится проверка данного происшествия, выясняются все обстоятельства ДТП.
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