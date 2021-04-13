Иркутяне провели субботник в ушаковском лесу

Фото: Пресс-служба администрации Иркутска

В лесном массиве по улице Дорожной в Иркутске провели генеральную уборку. В субботнике, который организовали в ушаковском лесу, участвовали мэр областного центра Руслан Болотов, сотрудники Аварийной пожарно-технической службы, представители муниципального учреждения «Безопасный город», ученики девятых классов школы №20.

–В этом году мы смогли вернуться к традиционной форме проведения субботников, - отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. - При соблюдении эпидемиологических требований заниматься уборкой городских пространств могут школьники, представители коммерческих организаций, жители города. В рамках месячника санитарной очистки работы идут во всех районах. Коммунальные службы, управляющие компании в усиленном режиме очищают территории.

Начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Шевела обратила внимание на то, что на территории ушаковского леса растут сибирские лиственницы, высаженные еще во времена правления императора Александра III.

- В мае в рамках акции «Посади дерево – подари планете жизнь» в этом лесном массиве высадят сосны высотой 30-50 сантиметров, - сообщила она.

Напомним, что общегородской субботник состоится 24 апреля. В нем могут принять участие все желающие. Мэр Руслан Болотов поставил задачу привести Иркутск в порядок к 1 Мая.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться по вопросам участия в субботнике:

Ленинский округ: (3952)520-342;

Октябрьский округ: 520-081;

Правобережный округ: 520-407; 520-207;

Свердловский округ: 520-361;

Отдел экологической безопасности и контроля комитета городского обустройства администрации Иркутска: 52-04-24.