Только 7 ледовых переправ осталось в Иркутской области 13 апреля Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Половина весны уже прошла, лед на водоемах Иркутской области начал таять уже давно, большинство ледовых переправ уже закрыты. Действующими на 13 апреля остаются только семь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В регионе продолжают функционировать семь ледовых переправ в четырех районах, - отмечают спасатели. - Одна из них - в Усть-Кутском, по две переправы в Киренском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском районах.

Состояние льда на данных «трассах» проверяют круглосуточно. Как только оно станет неудовлетворительным, проезд по ним запретят.

Сотрудники МЧС Приангарья напоминают, что выезд на лед вне санкционированной переправы опасен для жизни.

Читайте также:

Полицейским в Братске пришлось стрелять для задержания пьяного лихача за рулем ВАЗ. Применить табельное оружие инспекторы ДПС решили после 20 км погони (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08